В Ливии уничтожено турецкое судно с оружием и боеприпасами

Ливийская национальная армия заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.

«Турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришвартованное сегодня утром в порту Триполи, было разрушено», - говорится в сообщении Al Arabiya Eng со ссылкой на пресс-службу пресс-центра Ливийской национальной армии.

Видео происходящего было опубликовано в Twitter, на котором видно, что от одного из причалов извергаются клубы черного дыма.

Незадолго до этого появились сообщения о прибытии из Турции в Триполи корабля с солдатами и танками.

Информация о пострадавших пока не поступала.

На данный момент, в Ливии царит двоевластие - на востоке руководит избранный народом парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе - сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.