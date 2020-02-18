«Поляк стоял, потом осел»: журналист о том, как Ботян умел держать удар в 99 лет

Легендарного советского разведчика, Героя России Алексея Ботяна с воинскими почестями похоронили на Аллее Героев Троекуровского кладбища Москвы. Он ушел из жизни 13 февраля в возрасте 103 лет. Главным достижением своей жизни Ботян считал руководство операцией по спасению Кракова в январе 1945 года. Эта героическая история потом легла в основу книги и фильма «Майор Вихрь». О личных встречах с легендой в студии программы «Открытый эфир» рассказали заместитель главного редактора издания «Российская газета» Николай Долгополов и публицист, историк спецслужб Андрей Ведяев.

«Я вел пресс-конференцию. И какой-то польский довольно юный журналист в очень развязной манере встал и сказал, что ничего такого не было. "Мы вас не знаем. Мы сами спасли Краков". И я попытался ответить, и Ботян: "Я сам хочу ответить". Мы дали ему микрофон, и он очень четко, очень спокойно объяснил, что вы, к сожалению, ошибаетесь, мы взорвали склад боеприпасов, у нас там были большие силы, нам помогала польская армия, мы вместе действовали, мы спасли этот город, я благодарен вашим польским друзьям, которые помогали нам, российским, советским разведчикам, это сделать. Поляк стоял, потом осел, и раздалась овация. Уже тогда Ботяну было где-то лет 98-99. Держал удар очень четко, причем совершенно аргументированно», - рассказал Долгополов.

Но в Польше до сих пор, по его словам, переписывают историю. Там выходят материалы о том, что майор Вихрь, разведчик, который спасал Краков - это выдумка и советская пропаганда.

«В Краков в 1944 году было направлено две группы. Одна группа разведуправления первого Украинского фронта. Березняк возглавлял ее. Небольшая, три человека. И группа четвертого управления НКВД. Возглавлял Алексей Николаевич Ботян. У них были разные задачи. У военной разведки - разведать расположение войск, у Ботяна - физическая ликвидация палача оккупированной Польши - Ганса Франка, генерал-губернатора», - объяснил Андрей Ведяев.

По его словам, Ботян был великолепно подготовлен как нелегал. Группа Березняка была иная. Она была направлена на то, чтобы связаться с подпольем, получать документы.

«Эти две группы, выполняя свои задачи, получили реальные документы о минировании Кракова. Реально началось минирование города. Были взорваны мосты», - рассказал Ведяев.

Публицист добавил, что город спасло именно то, что именно Алексей Николаевич взорвал склад с боеприпасами.