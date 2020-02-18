Президент Болгарии подтвердил свое участие в торжествах 9 мая в Москве

Президент Болгарии Румен Радев в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», - сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор глав государств прошел по инициативе болгарской стороны.

Отмечается, что президенты обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами с акцентом на реализацию проектов в сфере энергетики.

В этом году в России будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры 17 государств подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву.