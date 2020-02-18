В Минэнерго назвали сроки завершения строительства «Северного потока - 2»
Строительство газопровода планируют закончить в конце 2020 - начале 2021 года.
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Проект газопровода «Северный поток - 2» планируется завершить в конце 2020 - начале 2021 года, сообщил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
«На данный момент мы сохраняем все прогнозы по срокам завершения», - добавил он.
Сложности в реализации проекта появились в декабре 2019 года после того, как Соединенные Штаты ввели санкции в отношении участников строительства газопровода.
Газопровод «Северный поток - 2» - это проект магистрального газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию, который проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. Его общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.