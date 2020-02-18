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Шойгу: Пальмиру можно восстанавливать, но работы пока не начались

Андрей Аркадьев
18:52 18.02.2020
Пальмира три года назад была освобождена, за это время Россия провела разминирование этой территории, напомнил министр.
Шойгу: Пальмиру можно восстанавливать, но работы пока не начались
© Фото: Минобороны России

Пальмиру можно восстанавливать, но работы пока не начались, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Хотел бы напомнить, что когда мы наблюдали публичную казнь у стен Древней Пальмиры, тогда весь мир возмущался и говорил, что невыносимо смотреть, и как только Пальмира будет освобождена, мы всем миром восстановим ее», - отметил он на пресс-конференции в Риме.

Глава военного ведомства напомнил, что Пальмира уже три года назад была освобождена, за это время Россия провела разминирование этой территории.

«Многие называли цифры, многие специалисты говорили, что будут первыми, кто придет восстанавливать Пальмиру. Пальмира уже три года освобождена, за это время Россия провела разминирование этой территории - полное и тотальное. Все готово к тому, чтобы восстанавливать величайший памятник истории, культуры, зодчества», - сказал министр.

Он добавил, что зарубежные страны пока не предприняли шагов по участию в восстановлении Пальмиры.

«Пока, к сожалению, никаких движений в этой части нет. Надеемся, что они появятся», - сказал Сергей Шойгу.

Министр также отметил, что на момент пятилетней давности в Сирии свободная от террористов территория, контролируемая Дамаском, составляла 18% от всей площади страны, а сегодня это более 90%.

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