Шойгу: правительство САР контролирует более 90% территории страны

Правительство Сирии контролирует более 90 процентов территории страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам встречи министров обороны и иностранных дел России и Италии.

«На момент пятилетней давности в Сирии свободная от террористов территория, контролируемая Дамаском, составляла 18% от всей площади страны. Сегодня - это более 90%. Достаточно уверенно продолжается освобождение от оставшихся мелких очагов терроризма на территории Сирии», - заявил Шойгу.

Он также отметил, что в Сирию из Ливана и Иордании возвращаются беженцы: около 1200 каждый день.

«Это говорит о том, что люди тянутся в свои дома, люди хотят возвращаться», - сказал Шойгу.

При этом министр отметил, что территорию страны нужно активнее восстанавливать. Так, масштабное разминирование сирийской Ракки так и не началось по вине США.