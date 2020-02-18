Госдума приняла закон об отмене штрафов за показ свастики без пропаганды

Закон, отменяющий административную ответственность за демонстрацию нацистской символики в том случае, если при этом не оправдывается идеология нацизма, принят Государственной думой в третьем чтении. Это следует из информации на сайте законодательной базы парламента.

Законопроект предлагает дополнить статью 20.3 КоАП («пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Согласно проекту закона, норму предлагают не распространять на те случаи, когда при показе данной символики формируется негативное отношение к идеологии нацизма и нет признаков пропаганды.

В ноябре 2019 года Государственная дума приняла закон, разрешающий показ нацистской символики, если он не сопровождается пропагандой. Законная демонстрация стала возможной в произведениях литературы, искусства, науки и сообщениях СМИ. Документ уточнил нормы, которые были приняты в 1995 году законами «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».