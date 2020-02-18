Жертвы огненной ловушки: страшная авария в Корее попала на видео

В тоннеле скоростной автомагистрали в Южной Корее произошло массовое ДТП, причиной которого стал сильный гололед. Видео момента трагедии было опубликовано в Сети.

На кадрах хорошо видно, как в тоннеле один большегруз начинает останавливаться из-за того, что гололед не позволяет продолжить безопасное движение. Спустя несколько секунд происходит первое столкновение легкового автомобиля и пикапа, затем число столкнувшихся транспортных средств начинает расти и расти.

Некоторые водители, несмотря на аварию, продолжают движение и пытаются покинуть территорию тоннеля, однако ситуация только ухудшается.

После того, как в кучу автомобилей влетают несколько фур, среди которых и топливоцистерна, полная горючим веществом, начинается мощный пожар.

По данным корейского СМИ, в результате трагедии 4 человека погибли, 43 - получили травмы.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.