Путин обсудил с президентом Туркменистана двусторонние отношения

Владимир Путин со своим коллегой президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым обсудил двусторонние отношения России и Туркменистана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Беседа прошла состоялся по инициативе туркменистанской стороны.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что лидеры государств обсудили ключевые вопросы повестки дня двусторонних отношений, в том числе взаимодействие в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Путин и Бердымухамедов отметили весомый вклад регионов и крупных компаний в обеспечение позитивной динамики экономического сотрудничества.

Также стороны условились о поддержании активных контактов на разных уровнях.

Пресс-служба российского лидера отметила, что президенты подтвердили обоюдное стремление и в дальнейшем укреплять стратегическое партнерство России и Туркменистана, развивать конструктивный диалог по актуальным региональным проблемам.