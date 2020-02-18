Шойгу: РФ и Италия уточнят допустимую дистанцию при совместных работах в воздухе

Россия и Италия планируют в ближайшее время дополнить соглашение о предотвращении инцидентов в воздухе и на море и скорректировать безопасную дистанцию сближения. Об этом сообщил в Риме глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Мы надеемся, что в ближайшее время внесем дополнения в эти договоренности, касающиеся дистанции возможного сближения воздушных судов и морских судов в зонах и тех районах, где у нас есть совместные работы, совместное патрулирование, совместное дежурство», - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров глав военных и внешнеполитических ведомств России и Италии.

Шойгу добавил, что также готовится соглашение о совместных работах на аварийных подводных лодках.