Шойгу: США до сих пор не начали разминировать и восстанавливать Ракку

Масштабное разминирование сирийской Ракки так и не началось по вине США. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам встречи с итальянскими коллегами.

«Два года город ждет оценочной миссии противоминного центра. Оценочная миссия никак не приедет, надеемся, что она когда-нибудь там появится и оценит, что там фактически ежемесячно погибает от этих мин более 50 человек - это женщины, мирные люди - и приступит не только к разминированию, но и США выполнят свои обещания восстановить Ракку», - сказал Шойгу по итогам встречи.

Террористы ИГИЛ* захватили город Ракка весной 2013 года. Тогда оттуда бежали как минимум 250 тысяч жителей. С середины 2017 года на город велось наступление с нескольких сторон, с целью очистить его от бандформирований. В результате боев и воздушных бомбардировок Эр-Ракка была сильно разрушена, серьезно пострадали объекты гражданской инфраструктуры.

В декабре 2019 года начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что территория провинции Ракка в результате кровопролитной гражданской войны и длительных бомбардировок авиации Международной антитеррористической коалиции теперь лежит в руинах.

По его словам, боевики, покидая свои позиции, оставили большое количество самодельных взрывных устройств, мин-ловушек и других взрывоопасных предметов. На территории до сих пор проводятся работы по разминированию местности и разбору завалов. Мирные жители не могут вернуться в свои дома из-за отсутствия продовольствия и лекарств.

*ИГ, террористическая организация, запрещена в России.