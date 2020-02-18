Бывший вице-премьер Чувашии осужден на 4,5 года колонии общего режима

Экс-заместителя председателя кабмина Чувашии Владимира Аврелькина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, осудили на 4,5 года колонии общего режима.

«Аврелькину назначено лишение свободы на 4,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса России (злоупотребление полномочиями). Также ему запрещено три года занимать определенные должности», - рассказали РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар.

Мужчина был задержан в конце 2018 года, и позже его заключили в СИЗО по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В январе прошлого года Аврелькина отстранили от работы, а в мае он был уволен с должности вице-премьера - министра экономического развития, промышленности и торговли.

По информации следствия, Аврелькин похитил из бюджета Чувашии денежные средства путем незаконного предоставления двум коммерческим предприятиям субсидий на возмещение части затрат, которые связаны с покупкой оборудования для модернизации производства. Обвиняемый, злоупотребляя своим должностным положением, предоставил имущественную выгоду этим коммерческим организациям. Общий ущерб составил более 23,8 миллиона рублей, который в ходе предварительного следствия был возмещен. Гособвинение запрашивало для бывшего вице-премьера Чувашии 6,5 года колонии.