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Почти три тысячи юнармейцев примут участие в парадах Победы в 2020 году

Александр Пешков
17:49 18.02.2020
Минобороны РФ проводит и готовит множество памятных мероприятий, посвященных 75-летию Победы.
Почти три тысячи юнармейцев примут участие в парадах Победы в 2020 году
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В нескольких российских городах пройдут парады Победы, в которых примут участие 2775 юнармейцев. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, одним из главных событий, приуроченных ко Дню Победы, является открытие главного храма ВС РФ. Его освящение состоится девятого мая.

Картаполов также отметил, что кроме Москвы парады пройдут в девяти городах-героях, праздничные шествия состоятся в 374 населенных пунктах, а также в семи населенных пунктах за пределами страны.

В параде на Красной площади будут участвовать войска из стран СНГ. 

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил главу Минобороны Сербии и сербских военных на парад Победы в Москве.

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