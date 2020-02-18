Почти три тысячи юнармейцев примут участие в парадах Победы в 2020 году

В нескольких российских городах пройдут парады Победы, в которых примут участие 2775 юнармейцев. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, одним из главных событий, приуроченных ко Дню Победы, является открытие главного храма ВС РФ. Его освящение состоится девятого мая.

Картаполов также отметил, что кроме Москвы парады пройдут в девяти городах-героях, праздничные шествия состоятся в 374 населенных пунктах, а также в семи населенных пунктах за пределами страны.

В параде на Красной площади будут участвовать войска из стран СНГ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил главу Минобороны Сербии и сербских военных на парад Победы в Москве.