Опубликованы кадры спецоперации по ликвидации подозреваемых в подготовке теракта в Керчи
В качестве подозреваемых задержаны двое подростков.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ
В ходе спецоперации в Керчи сотрудниками Федеральной службы безопасности были задержаны двое подростков - 2004 и 2003 годов рождения - по подозрению в подготовке терактов в учебных заведениях. Видео с места было опубликовано Центром общественных связей ФСБ РФ.
На кадрах видно, что юноши не оказывали сопротивления и добровольно показали самодельные взрывные устройства, которые начинены различными поражающими элементами.
Уточняется, что компоненты для изготовления взрывчатых веществ были приобретены злоумышленниками через Интернет, а испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных.
По факту подготовки терактов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 Уголовного кодекса России.