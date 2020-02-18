Опубликованы кадры спецоперации по ликвидации подозреваемых в подготовке теракта в Керчи

В ходе спецоперации в Керчи сотрудниками Федеральной службы безопасности были задержаны двое подростков - 2004 и 2003 годов рождения - по подозрению в подготовке терактов в учебных заведениях. Видео с места было опубликовано Центром общественных связей ФСБ РФ.

На кадрах видно, что юноши не оказывали сопротивления и добровольно показали самодельные взрывные устройства, которые начинены различными поражающими элементами.

Уточняется, что компоненты для изготовления взрывчатых веществ были приобретены злоумышленниками через Интернет, а испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных.

По факту подготовки терактов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 Уголовного кодекса России.