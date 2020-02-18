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Шойгу: США бесцеремонно грабят нефтяные богатства в Сирии

Андрей Аркадьев
17:25 18.02.2020
Введенные против Сирии санкции и расхищение Вашингтоном нефтяных богатств страны препятствуют восстановлению мирной жизни в республике.
Шойгу: США бесцеремонно грабят нефтяные богатства в Сирии
© Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения, которые принадлежат сирийскому народу, и одновременно своими санкциями запрещают поставлять углеводороды в Сирию. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции в Риме.

«С одной стороны, месторождения нефти, территория, на которой добывается нефть, контролируется Соединенными Штатами. Там идет неприкрытое бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны, запрещается подвоз нефти туда», - сказал он по итогам переговоров глав военных и внешнеполитических ведомств России и Италии.

В ноябре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США контрабандой вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов. По словам дипломата, свою деятельность Штаты прикрывают борьбой с террористами.

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