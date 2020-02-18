ФСБ: задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма

В Крыму пресечена подготовка двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи.

«ФСБ России в городе Керчь Республики Крым пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

Силовики задержали исполнителей - жителей Керчи, 2004 и 2003 годов рождения. У них изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Компоненты для изготовления взрывчатых веществ были куплены через интернет. Отмечается, что испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных.

По факту подготовки терактов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 Уголовного кодекса России.

С 2018 года было предотвращено свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения. За это же время ФСБ в Сети выявлено порядка 150 крупных интернет-сообществ с численностью почти 50 тысяч пользователей. Кроме того, пресечена деятельность, в том числе в уголовно-процессуальном порядке, свыше 260 пропагандистов радикальной идеологии. Отмечается, что, кроме того, проведена профилактика среди более семи тысяч подростков, которые попали под влияние деструктивных идей.