Шойгу заявил о росте напряженности между РФ и НАТО в Европе
Российский министр предложил Европе объединить усилия для противодействия угрозам.
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В Европе усиливается напряженность в отношениях России и Североатлантического альянса, а также растет терроризм, киберпреступность, незаконная миграция. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
«В Европе наряду с усилением напряженности в отношениях России и НАТО наблюдается рост терроризма, киберпреступности, незаконной миграции», - сказал он по итогам встречи министров обороны и иностранных дел России и Италии.
Шойгу предложил Европе объединить усилия для противодействия перечисленным угрозам.
Российский министр подчеркнул важность возобновления контактов между военными ведомствами РФ и Италии.