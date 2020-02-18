Президент может получить новое основание для роспуска Госдумы

Сегодня прошло очередное заседание рабочей группы по изменениям в Конституции России. В основном законе предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов.

Еще одна инициатива касается членов кабмина, им могут запретить иметь счета в зарубежных банках. Также обсуждалась возможность роспуска Госдумы, это связано с тем, что нижняя палата наделяется полномочиями по утверждению министров.

Если депутаты три раза подряд не утвердят более трети кабмина - президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы. Эти предложения законодатели еще должны рассмотреть.