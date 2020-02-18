Сыр, фрукты и оборудование: космический грузовик пристыковался к МКС

Космический грузовик Cygnus с необходимым продовольствием и аппаратурой для научных экспериментов пристыковался к МКС.

Отмечается, что на его борту находится электронный микроскоп, с помощью которого будет возможность получать данные о физических свойствах того или иного материала. На орбите с его помощью проведут несколько экспериментов.

До этого образцы для изучения отправляли на Землю.

Помимо этого грузовик доставил продукты продовольствия, среди которых фрукты и сыр, а также предметы первой необходимости.

Старт ракеты-носителя Antares с космическим грузовиком был осуществлен в субботу, 15 февраля, в американском штате Вирджиния. Отмечается, что все прошло в штатном режиме.