Сыр, фрукты и оборудование: космический грузовик пристыковался к МКС
Запуск был осуществлен 15 февраля с космодрома штата Вирджиния.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Космический грузовик Cygnus с необходимым продовольствием и аппаратурой для научных экспериментов пристыковался к МКС.
Отмечается, что на его борту находится электронный микроскоп, с помощью которого будет возможность получать данные о физических свойствах того или иного материала. На орбите с его помощью проведут несколько экспериментов.
До этого образцы для изучения отправляли на Землю.
Помимо этого грузовик доставил продукты продовольствия, среди которых фрукты и сыр, а также предметы первой необходимости.
Старт ракеты-носителя Antares с космическим грузовиком был осуществлен в субботу, 15 февраля, в американском штате Вирджиния. Отмечается, что все прошло в штатном режиме.