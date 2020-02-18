В Японии с борта карантинного лайнера госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

На борту круизного лайнера Diamond Princess в японской Йокогаме коронавирус диагностировали у туриста из России, сообщает пресс-секретарь посольства РФ Татьяна Кочкина.

«Вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой на вчерашний день было подозрение на заражение коронавирусом. В настоящее время он госпитализирован в специальное медучреждение», - уточнила она «Звезде».

По ее словам, состояние мужчины нормальное, болезнь протекает бессимптомно.

В посольстве по-прежнему связь держат со всеми российскими гражданами на судне.

Ранее сообщалось, что количество зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна возросло до 454.