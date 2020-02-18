В Японии с борта карантинного лайнера госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
Мужчина был госпитализирован в специальное медучреждение для оказания необходимой помощи.
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На борту круизного лайнера Diamond Princess в японской Йокогаме коронавирус диагностировали у туриста из России, сообщает пресс-секретарь посольства РФ Татьяна Кочкина.
«Вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой на вчерашний день было подозрение на заражение коронавирусом. В настоящее время он госпитализирован в специальное медучреждение», - уточнила она «Звезде».
По ее словам, состояние мужчины нормальное, болезнь протекает бессимптомно.
В посольстве по-прежнему связь держат со всеми российскими гражданами на судне.
Ранее сообщалось, что количество зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна возросло до 454.