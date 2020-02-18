Путин рассмотрит идею депутатов о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ

Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов предложил отменить банковскую комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом он сообщил на встрече с Владимиром Путиным 18 февраля.

«У людей, которые исправно осуществляют эти платежи, в первую очередь, конечно, пенсионеры, они самые добросовестные плательщики, это вызывает возмущение, - такая дополнительная нагрузка в части комиссии», - сказал Неверов.

Он добавил, что эта инициатива уже серьезно обсуждалась с Центробанком РФ, который готов поддержать изменения.

В свою очередь, президент поручил сформулировать подробные предложения по отмене банковской комиссии.

На данный момент, независимо от способа совершения платежа, комиссия составляет от 0,5% до 2%.