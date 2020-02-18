СМИ: в Дамаске прогремел взрыв
По предварительным данным, эпицентром взрыва мог стать заминированный автомобиль.
© Фото: Ammar Safarjalani, Xinhua, globallookpress
В центральной части сирийской столицы Дамаск прогремел взрыв, есть пострадавшие.
«В результате взрыва взрывного устройства погибли двое гражданских лиц, двое получили ранения», - пишет агентство SANA.
Сообщается, что устройство могло быть приведено в действие в районе гаражей с автобусами Баб-Мусалля.
По предварительным данным, эпицентром взрыва мог стать заминированный автомобиль.