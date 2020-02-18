Напавшего на прихожан в храме святителя Николая в Москве отправили под арест
Уроженец Липецка ворвался в храм и ранил ножом двух людей 16 февраля.
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Ранивший двух человек в храме святителя Николая Чудотворца в Москве Ефим Ефимов отправлен под арест на два месяца. Меру пресечения для липчанина избрал Таганский суд.
Напомним, что в отношении него было возбуждено уголовное дело о побоях и хулиганстве.
В воскресенье, 16 февраля, Ефимов вошел в храм во время утренней службы и нанес два ножевых ранения, после чего его задержали.