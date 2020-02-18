В России предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с инициативой использовать сайт госуслуг совместно с Единой биометрической системой (ЕБС) для продажи алкоголя в интернете, чтобы подтвердить возраст покупателей, передают «Известия».

При оформлении заказа, выбора адреса доставки и времени, система предложит пользователю ввести логин и пароль от сайта, который будет привязан к ЕБС. Далее покупателю необходимо будет озвучить на камеру пять цифр, появившихся на экране. Таким образом, возможно подтвердить возраст и личность покупателя.

«Благодаря этому можно однозначно идентифицировать, что покупателю исполнилось 18 лет. Продавцы могут быть уверены, что дети или подростки не смогут дистанционно приобрести алкоголь», - объясняют авторы идеи.

Кроме того, АКИТ предлагает внедрить онлайн-проверку мест доставки. Например, будут определены точные адреса, по которым спиртное не привезут: школы, больницы и так далее.

Обращение уже направлено на рассмотрение в правительство, в Минфин, Росалкогольрегулирование, Минпромторг и Минкомсвязь. Данное предложение инициаторы считают актуальным, так как в настоящее время отсутствует механизм, позволяющий оградить несовершеннолетних от покупки алкоголя в Сети.