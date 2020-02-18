Путин согласился поддержать законопроект по индексации пенсий пенсионерам-опекунам

Владимир Путин согласился поддержать законопроект по индексации пенсии пенсионерам-опекунам. Как заявил глава «Единой России» в Государственной думе Сергей Неверов, документ может быть принят в весеннюю сессию.

На встрече с главой государства Неверов напомнил, что было дано поручение найти решение вопроса по пенсионерам-опекунам по индексации их пенсий. Он добавил, что была проделана совместная работа с правительством, и такое решение найдено, проект закона подготовлен и внесен.

«Мы просили бы поддержать его, и в весеннюю сессию мы могли бы его принять и, естественно, решить этот вопрос, с которым к вам обращались непосредственно пенсионеры-опекуны», - сказал глава фракции. «Хорошо. Это очень правильное и справедливое решение», - ответил глава государства.

Неверов ранее уточнял, что указанный законопроект направлен на восстановление с 1 июля 2020 года индексации пенсий для пенсионеров, которые являются опекунами детей и получают за это выплаты из региональных бюджетов.