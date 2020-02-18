Патрушев обсудил в Катаре борьбу с киберпреступностью и терроризмом
Стороны обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел российско-катарские консультации, на которых обсуждались взаимоотношения двух стран, а также борьба с терроризмом и киберпреступностью.
«Контакты по вопросам безопасности рассматриваются в качестве важного элемента двустороннего взаимодействия», - сказал Патрушев.
Он также выразил удовлетворенность поступательным развитием отношений двух стран и поблагодарил катарскую сторону за регулярное участие в организуемых Россией международных встречах высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.