Патрушев обсудил в Катаре борьбу с киберпреступностью и терроризмом

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел российско-катарские консультации, на которых обсуждались взаимоотношения двух стран, а также борьба с терроризмом и киберпреступностью.

«Контакты по вопросам безопасности рассматриваются в качестве важного элемента двустороннего взаимодействия», - сказал Патрушев.

Он также выразил удовлетворенность поступательным развитием отношений двух стран и поблагодарил катарскую сторону за регулярное участие в организуемых Россией международных встречах высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.