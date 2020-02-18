Дибров рассказал о своем самочувствии
По его словам, сейчас он проходит профилактические процедуры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Globallookpress
Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал «Звезде» о состоянии своего здоровья.
«Просто обморок, у всех бывает. Еще прохожу, пользуясь случаем, всякие профилактические процедуры, питание соответствующее», - сообщил он.
Семнадцатого февраля в СМИ появилась информация, что Диброва якобы экстренно доставили в больницу из кинотеатра «Октябрь» с приступом эпилепсии. Позднее директор телеведущего Табриз Шахиди эти сведения не подтвердил.