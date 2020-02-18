На Петербург обрушился «Дэннис»: последствия разгула стихии

До Петербурга добрался мощнейший шторм «Дэннис», который уже несколько дней бушует в Европе. Вода в Неве поднялась больше, чем на полтора метра. Пришлось полностью закрыть дамбу, но затопления избежать не удалось.

Стихия разгулялась в Северной столице не на шутку: сильный ветер срывал светофоры, ломал деревья и сдвигал припаркованные автомобили.

Последствия серьезного наводнения устраняют в Великобритании, на которую ранее также обрушился «Дэннис». В результате подъема воды оказались затоплены сотни домов, есть перебои с электричеством. Из-за паводка эвакуированы тысячи человек, трое погибли.