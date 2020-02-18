Песков: расследование Нидерландов о крушении MH17 доказывает правоту России

Результаты расследования голландского журналиста, который попытался найти настоящего виновника катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе, доказывают правоту российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, новые появившиеся материалы подтверждают то, что международная следственная группа, в которую нашу страну не включили, поспешила с выводами.

Согласно документам Совместной Следственной группы, которые обнародовал журналист и автор документального фильма о трагедии Макс Ван дер Верфф, служба военной разведки Нидерландов не обнаружила комплексов «Бук», которые могли бы сбить малайзийский Boeing на Украине в 2014 году.

Однако в итоговом докладе комиссии утверждалось, что самолет был поражен именно этим ЗРК. Как заявили в российском МИД, комиссия практически сразу вынесла решение, под которое потом начала подгонять факты. Поэтому такие заявления нужно тщательно проверять.

Напомним, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур лайнер потерпел крушение под Донецком в 2014 году. В катастрофе погибли 298 человек.