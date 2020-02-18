Бывший узник Маутхаузена об ужасах концлагеря, куда попал Карбышев

Сегодня исполнилось 75 лет со дня трагической гибели генерала Дмитрия Карбышева. За три месяца до Победы нацисты замучили его в концлагере Маутхаузен. Карбышев попал в плен еще в 1941 году в бою под Могилевым.

Генерал прошел все ужасы гитлеровских лагерей: немцы предлагали ему сотрудничество, но получили категорический отказ. 17 февраля 1945 года группу пленных, в которую попал и Карбышев, раздели догола и на морозе стали обливать холодной водой. Не выдержав мучений, военачальник скончался. Другой бывший узник Маутхаузена, ветеран Михаил Придонов в интервью «Звезде» рассказал о тех страшных днях.

«Выгрузили нас. Первым делом раздели, в баню - то кипяток, то ледяная вода. И трое суток мы голышом на морозе гонялись по плацу по полю. Ночью привезли Карбышева, а нас уже убрали с поля всех. Когда Карбышева привезли, мы ничего не знали, они все закрыли, никому не показывали», - рассказал он.

Генерал Карбышев был выдающимся военным инженером. Именно благодаря его таланту в ходе Зимней войны удалось найти слабые места в линии Маннергейма и одержать победу над Финляндией. У Карбышева учились многие будущие маршалы Победы - Жуков, Конев и Рокоссовский.