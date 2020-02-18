Оппозиция в Тбилиси проводит акцию протеста у здания парламента

В Грузии проходит массовый митинг оппозиции у здания парламента. Митингующие пытаются прорвать полицейский кордон и перекрыть дорогу. Кроме того, оппозиционеры устроили «коридор позора» для депутатов от правящей партии и провожают приезжающих депутатов свистом и оскорблениями.

Участники акции выступают против назначения генпрокурором страны Ираклия Шотадзе. Ранее он уже занимал этот пост, но покинул его со скандалом на фоне громкого дела об убийстве подростка. По мнению ряда правозащитников, следствие покрывало виновных в преступлении. И вот теперь прокурорский совет вновь представил кандидатуру Шотадзе членам парламента. Свое решение депутаты должны принять сегодня.