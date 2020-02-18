Сотни домов под водой: опубликовано видео мощного разлива Миссисипи в США
Счет домов, которые могут уйти под воду, идет на тысячи. Проводится эвакуация населения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В американском штате Миссисипи вышла из берегов одноименная река, являющаяся самой крупной рекой в США.
Губернатор штата объявил чрезвычайное положение. В настоящий момент уровень воды превысил 11 метров и продолжает расти.
Под водой находятся сотни домов. Наводнение вызвало оползни, в результате которых несколько строений были полностью разрушены.
Удар стихии увел под воду и несколько районов столицы Миссисипи - города Джексон. Там разлив реки угрожает затоплением еще большего числа жилищ. Счет домов, которые могут уйти под воду, идет на тысячи. Проводится эвакуация населения.