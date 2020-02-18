В Петербурге разработали очки с дополненной реальностью в помощь слабовидящим

Очки с дополненной реальностью будут помогать адаптироваться в пространстве практически незрячим людям, у которых сохранилась хотя бы минимальная светочувствительность. Шанс снова увидеть мир слабовидящим подарили молодые ученые из Санкт-Петербурга.

Сейчас такие люди могут различать только большие и очень яркие объекты, например, солнце. Устройство же создает и проецирует на глаза высококонтрастное изображение, в результате чего все предметы вокруг выделяются контуром и подсвечиваются. Авторы проекта - студенты Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ.

Один их первых тестов уникального прибора провел корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев. Аналогов таких очков сейчас нет. Изобретение уже одобрили во Всероссийском обществе слепых. Планируется, что рабочий прототип прибора создадут в течение года.