В результате обстрелов ВСУ на Донбассе разрушены несколько домов мирных жителей

«Сегодня боевики 59-й бригады вооруженных формирований Украины по приказу военного преступника Шаповалова открыли прицельный минометный огонь, выпустив по населенному пункту Зайцево Южное более восьми мин калибра 82 мм. В результате обстрела повреждены пять жилых дома по ул. Карбышева 101, 103, 104, 107 и 109», - говорится в сообщении народной милиции ДНР.

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