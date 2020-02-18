В результате обстрелов ВСУ на Донбассе разрушены несколько домов мирных жителей
Огонь велся из минометов калибра 82 мм по населенному пункту Зайцево Южное.
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В результате обстрелов ВСУ территории ДНР повреждены пять домов мирных жителей.
«Сегодня боевики 59-й бригады вооруженных формирований Украины по приказу военного преступника Шаповалова открыли прицельный минометный огонь, выпустив по населенному пункту Зайцево Южное более восьми мин калибра 82 мм. В результате обстрела повреждены пять жилых дома по ул. Карбышева 101, 103, 104, 107 и 109», - говорится в сообщении народной милиции ДНР.
Дополнительная информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется.