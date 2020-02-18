В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию внесла предложение о закреплении в основном законе страны положение о неприкосновенности бывших президентов. Об этом сообщил на очередном заседании группы председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Парламентарий предложил также закрепить за главой государства право распустить Госдуму и назначить новые выборы, если она не утвердит более трети кабинета министров, пишет «Интерфакс» .

«Сейчас предлагается, чтобы утверждались Думой все члены кабинета министров, за исключением силового блока. Что делать, если вдруг Дума не утверждает? Такая же процедура есть трехкратного отклонения для премьера», - пояснил свое предложение Крашенинников.

Кроме того, рабочая группа предложила закрепить в Конституции положение о личной ответственности премьер-министра. Это подразумевает, что он «действует на основании законов, указов, распоряжений и поручений президента, организует работу правительства и несет персональную ответственность».

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Проект соответствующего закона он внес для рассмотрения в Госдуме 20 января.