Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Во вторник на пленарном заседании Госдума приняла закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.

В апреле прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российские школьники должны получать сбалансированное горячее питание в учебных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по сокам, фруктам, молоку и молочным продуктам. По результатам доклада в нижней палате была создана рабочая группа для подготовки законопроекта.

В Госдуму законодательную инициативу внесли 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроект вводит понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организации безопасного, качественного и здорового питания детей и отдельных групп населения.

Позднее Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что всеученики начальных классов в России будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием.

Шестого февраля комитет Госдумы по образованию и науке утвердил новую редакцию законопроекта с учетом поправок президента. В соответствии с ними бюджетам российских субъектов могут предоставляться субсидии на условиях, которые определяются правительством. Мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного питания должны проводиться поэтапно с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года.