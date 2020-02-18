Спустя пять лет: Совбез ООН обсудит исполнение минских соглашений

Совбез ООН 18 февраля проведет заседание, инициированное Россией, на котором обсудит исполнение минских соглашений. Документ был подписан пять лет назад, 12 февраля 2015 года. Он содержал 13 пунктов, составляющих комплекс мер политического урегулирования ситуации в Донбассе, например, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением.

В ходе заседания СБ ООН Россия ждет информации о реализации Киевом своих обязательств в рамках минских соглашений, в том числе договоренностей, достигнутых на саммите в Париже 9 декабря.

Ожидается информация и от спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Хайди Грау.

Напомним, что участники саммита «нормандской четверки», лидеры России, Франции, Германии и Украины, на прошедшем в 2019 году саммите посчитали минские соглашения основой для работы в «нормандском формате». В принятом коммюнике сказано, что до конца года необходимо прекратить огонь в Донбассе, а также обеспечить обмен пленными «всех на всех». «Нормандская четверка» договорилась встреться в Берлине в апреле. Но, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, его проведение стоит под вопросом, так как прогресса в отношении разведения сил и средств вызывает сомнения.