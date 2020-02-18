Роскачество обнаружило антибиотики в тушенке

Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии.

Для исследования эксперты взяли тушенку стоимостью от 82,9 рубля до 306,09 рубля за банку. В товаре проверялись качество мяса, соотношение начинки и бульона, запах, вкус, цвет, а также консистенция консервов.

Ни в одном из образцов не было обнаружено тяжелых металлов, нитрозаминов и пестицидов, микробиологические показатели были в норме.

Но в некоторых консервах были найдены следы антибиотиков, причем в одном из них число лекарственных препаратов многократно превышало обычное.

В тушенке шести марок были обнаружены ДНК свиньи, в трех - ДНК курицы, в одной - ДНК лошади.

Специалисты добавили, что ни одна из проверенных марок ГОСТу не соответствует.