ЛНР: украинские диверсанты подорвались на минном поле в Донбассе

Бойцы ВСУ подорвались на минном поле при попытке приблизиться к позициям Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Как рассказал официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий, инцидент произошел около шести утра, когда диверсионная группа ВСУ в составе десяти человек выдвинулась в направлении позиций Народной милиции в районе поселка Голубовское. По его словам, погибли не менее двух силовиков, трое получили ранения.

Также народная милиция ЛНР отмечает, что в ходе боестолкновений у линии соприкосновений бойцами ВСУ было применено тяжелое вооружение.

В конце декабря прошлого года в районе населенного пункта Золотое в Донбассе была зафиксирована перестрелка между бойцами ВСУ и представителями националистических подразделений. Стрельба произошла с применением 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия.