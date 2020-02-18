Суд в Вене разрешил экстрадицию в РФ экс-чиновника Минкульта Мазо

Высший земельный суд Вены отказал в удовлетворении жалобы защиты экс-чиновника Минкультуры России Бориса Мазо на решение предыдущей инстанции о его экстрадиции в РФ.

Во вторник суд рассматривал апелляцию Мазо на решение об экстрадиции в Россию, которое было принято 15 октября прошлого года, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Решение отказать в удовлетворении жалобы огласил судья, председательствующий в апелляционной коллегии. Таким образом, запрос на экстрадицию бывшего чиновника из Вены вступил в силу.

Напомним, Мазо является фигурантом «дела реставраторов» о хищении 450 миллионов рублей бюджетных денег при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. По информации следствия, Мазо, экс-заместителем министра культуры Григорием Пирумовым и предпринимателем Никитой Колесниковым организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Соучастники Мазо были арестованы, сам он скрылся за границей, попросив в прошлом году политического убежища в Австрии.