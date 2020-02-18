Путин рассчитывает на встречу с эмиром Катара на ПМЭФ в июне

Президент РФ Владимир Путин передает привет эмиру Катара Тамиму Аль Тани и рассчитывает на скорую встречу с ним в июне на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил главе государства Катар секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, которого эмир принимает сегодня в своем дворце в Дохе.

«Знаю о вашем личном внимании к российско-катарским отношениям», - отметил Патрушев.

Секретарь СБ РФ находится в Дохе с двухдневным визитом. В рамках этой рабочей поездки пройдут российско-катарские консультации по безопасности.

Ранее сообщалось, что Катар в статусе страны-гостя примет участие в работе ПМЭФ, который пройдет с 3 по 6 июня в 2020 году.