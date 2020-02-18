СМИ: в Бангкоке неизвестный устроил стрельбу в торговом центре
По данным местной полиции, жертвой инцидента стал один человек, и еще один ранен.
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Преступник, вооруженный огнестрельным оружием, убил одного человека и еще одного ранил в торговом центре Century Plaza в Бангкоке.
Обстоятельства инцидента подтверждает местная полиция, сообщило агентство Reuters.
«Это было нападение преступника-одиночки. Один человек погиб и один ранен», - передает агентство слова полковника бангкокской полиции Криссаны Паттаначарона.
Отмечается, что новый инцидент со стрельбой произошел всего 10 дней спустя после расстрела 29 человек на северо-востоке Таиланда.