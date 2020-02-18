СМИ: в Бангкоке неизвестный устроил стрельбу в торговом центре

Преступник, вооруженный огнестрельным оружием, убил одного человека и еще одного ранил в торговом центре Century Plaza в Бангкоке.

Обстоятельства инцидента подтверждает местная полиция, сообщило агентство Reuters.

«Это было нападение преступника-одиночки. Один человек погиб и один ранен», - передает агентство слова полковника бангкокской полиции Криссаны Паттаначарона.

Отмечается, что новый инцидент со стрельбой произошел всего 10 дней спустя после расстрела 29 человек на северо-востоке Таиланда.