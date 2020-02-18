В Риме началась встреча Шойгу и Лаврова с итальянским премьером

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров встретились в Риме с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

«Я весьма рад принимать вас здесь сегодня. Для меня имеет большую ценность то, что вы сегодня здесь», - отметил итальянский премьер.

В Италии запланированы встречи Шойгу и Лаврова с министром иностранных дел страны Луиджи Ди Майо и министром обороны Лоренцо Гуэрини.

Стороны обсудят ситуацию в Сирии и Ливии, контроль над вооружениями, вопросы региональной и международной безопасности, а также приоритетные темы военного сотрудничества между Россией и Италией.

Подготовка встречи глав МИД и Минобороны двух стран проводилась с октября 2019 года. Ранее ее анонсировала официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.