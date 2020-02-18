В РФ предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила легализовать продажи алкоголя в Сети при использовании Единой биометрической системы и сайта госуслуг. Соответствующие письма направлены премьеру Михаилу Мишустину, в Минпромторг, Минфин, Минэкономсвязь и Росалкогольрегулирование.

Сейчас торговля алкоголем через Сеть запрещена, однако планы ее легализации обсуждаются в правительстве и профильных министерствах. Против легализации активно выступают Минздрав и Роспотребнадзор, их главная претензия - невозможность оградить несовершеннолетних от покупки алкоголя через Сеть. Интернет-торговцы полагают, что новая инициатива может решить этот вопрос, сообщили «Известия».

Планируется, что при проведении покупки заказчику будет предложено пройти удаленную идентификацию через сайт госуслуг и Единую биометрическую систему. После удачного прохождения идентификации и проведения покупки алкоголь будут доставлять заказчику курьерские службы или «Почта России».

В АКИТ считают, что для отработки данной схемы надо провести эксперимент с участием ограниченного числа людей, например, сотрудников нескольких компаний, задействованных в эксперименте.