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Уникальное пространство: главные особенности галереи «Дорога памяти»

Татьяна Полуказакова
12:03 18.02.2020
Над созданием галереи работает большая команда, в том числе сценографы, реконструкторы, режиссеры, историки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

На территории парка «Патриот» к 75-летию Победы строится галерея «Дорога памяти». Всего там будет 35 залов, десятки галерей, современные мультимедиа системы, компьютерная трехмерная графика. Художник экспозиции проекта «Дорога памяти» Анастасия Дорожкина рассказала, какие подходы используются при создании галереи.

«В первую очередь, мы хотим рассказать об истории Великой Отечественной войны путем погружения посетителя в атмосферу конкретных исторических событий. Для этого у нас в команде работают сценографы, реконструкторы, режиссеры, историки. И эти темы тоже разрабатывались совместно с Институтом военной истории», - объяснила она в студии программы «Сегодня утром».

По словам Дорожкиной, все в галерее будет привязано к хронологии. Человек как бы пройдет по пути через 1418 дней, которые длилась Великая Отечественная война. Ровно столько шагов составит длина галереи в парке «Патриот».

«Еще один подход, который у нас существует в создании экспозиции, классический музейный подход - это предметность. И тот экспозиционный ряд, который будет представлен, это подлинные экспонаты, подбирается ведущими военно-историческими музеями страны. Эти экспонаты интегрированы в это уникальное пространство и будут разбиты по темам. Некоторые из них требуют особого внимания. Например, в зале "Штурм Рейхстага" будет фрагмент стены с надписями солдат», - добавила она.

Всего в галерее «Дорога памяти» будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Прислать информацию о своих родственниках может любой желающий. Каталог «Дороги памяти» уже пополнился именами более чем 600 тысяч фронтовиков и тружеников тыла.

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