История страны через историю семьи: в чем уникальность проекта «Дорога памяти»

На территории Главного Храма Вооруженных Сил России в честь 75-летия Победы ведется строительство галереи «Дорога памяти». Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников Великой Отечественной войны и их сохранившиеся фотографии. Ведущая программы «Новости дня» на телеканале «Звезда» Ирина Лосик объяснила, в чем уникальность этого проекта.

«Он беспрецедентный по своему масштабу. Представляете, 33 миллиона фамилий и имен. Это проект, который нужен всем нам. Этот проект нужен детям, будущим поколениям. Ведь ни в коем случае нельзя забывать свою историю. Это просто преступление. Благодаря этому проекту, никто не будет забыт, мы будем знать историю Великой Отечественной. Благодаря этому проекту люди погружаются в историю своей семьи и тем самым в историю своей страны», - сказала она в студии программы «Сегодня утром».

Информационный каталог «Дороги памяти» уже пополнился именами более чем 600 тысяч фронтовиков и тружеников тыла. Пункты оцифровки их фотографий и писем уже заработали по всей стране. Все данные войдут в одноименную галерею в парке «Патриот».