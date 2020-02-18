На дне лагуны в Микронезии обнаружены самолеты ВВС США времен войны

Три самолета США, которые были сбиты японскими войсками во время Второй мировой войны, обнаружены на дне лагуны в Микронезии 76 лет спустя.

© Bob Hess, Scripps Institution of Oceanography

Самолеты - два пикирующих бомбардировщика и торпедоносец - участвовали в операции «Град», массированном наступлении, которое было начато американцами в районе лагуны Трук в 1944 году. Лагуна Трук считалась одной из самых мощных японских военно-морских баз в Тихом океане, а операцию «Град» американцы расценивали как крупную победу во Второй мировой войне. Во время операции американскими истребителями за два дня были уничтожены свыше 200 японских самолетов и около 50 торговых судов. Войска США, со своей стороны, потеряли 30 самолетов, некоторые из которых до сих пор покоятся на дне Тихого океана.

© Bob Hess, Scripps Institution of Oceanography

По предварительной информации, в затонувших самолетах могут находиться останки до семи американских военных. Машины были найдены спасателями, которые участвуют в реализации проекта Project Recover. Они используют новые технологии для поиска американцев, которые пропали без вести во время Второй мировой войны. При поисках исследователи применяли гидролокатор бокового обзора и подводные беспилотники, чтобы обнаружить обломки самолетов на глубинах от 30 до 65 метров.

© Bob Hess, Scripps Institution of Oceanography

С апреля 2018 года по декабрь 2019 года в лагуне были проведены четыре экспедиции. Поисковые работы в акватории Тихого океана проводились в течение 50 дней и охватили около 70 квадратных километров морского дна, сообщает Fox news.