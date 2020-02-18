Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

В Канаде начался процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором ранее в феврале запросил Следственный Комитет Российской Федерации.

Бывший член зондеркоманды СС-10 «а», на вооружении которой находились мобильные газовые камеры, может быть причастен к убийству воспитанников детдома в Ейске в 1942 году.

«Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен», - цитирует РИА Новости адвоката Оберлендера Рона Поултона.

При этом юрист подчеркнул, что какого-либо процесса экстрадиции «сейчас не ведется».

Подразделение нацистов действовало на Кубани в 1942-1943 годах. В мирное время некоторые участники тех событий были задержаны и осуждены, а Оберлендеру удалось скрыться. Эсэсовец получил канадское гражданство, однако был его лишен в 2019 году за попытку скрыть факт своей службы в зондеркоманде.