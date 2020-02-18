Путин поздравил композитора Геннадия Гладкова с 85-летием
Владимир Путин поздравил композитора и народного артиста России Геннадия Гладкова с 85-летним юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Вы в полной мере реализовали свой яркий, самобытный талант, состоялись как замечательный композитор, автор музыки ко многим художественным, мультипликационным фильмам, театральным постановкам», - говорится в телеграмме президента.
По словам Путина, творческий, вдохновенный труд, значимый личный вклад Гладкова в развитие традиций отечественного искусства достойны самого глубокого признания.
Президент также пожелал композитору благополучия, здоровья, успехов в делах и начинаниях.
Гладков написал музыку к таким известным анимационным фильмам, как «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «Точка, точка, запятая...», «По следам бременских музыкантов». Всего Гладков написал музыку к более 140 игровым и анимационным фильмам и к музыкально-драматическим театральным постановкам.