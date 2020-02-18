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СМИ: главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Павел Воробьев
11:07 18.02.2020
Погибший медик стал первым руководящим работником медучреждения в КНР, умершим от этого заболевания.
СМИ: главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
© Фото: LingRopi, Globallookpress

Китайское телевидение подтвердило смерть от коронавируса главного врача больницы «Учан» в городе Ухань, который является эпицентром эпидемии коронавируса, и в нем развернуты дополнительные медучреждения. В одном из них и работал умерший сегодня Лю Чжимин.

Сообщения о смерти медика появились еще накануне, однако были опровергнуты, сообщил Reuters. Сегодня утром родственники заболевшего заявили журналистам, что он еще жив, однако буквально через час поступило официальное подтверждение смерти врача.

Лю Чжимин был выпускником медицинского факультета Уханьского университета, его специальностью были черепно-мозговые травмы и паталогии.

Ранее сообщалось о смерти от болезни медика, первым предупредившего о вспышке коронавируса.

По последним данным, число зараженных в Китае превысило 72 тысячи человек, умерли 1868, выздоровели более 12 тысяч.

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